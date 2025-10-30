ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ನವಿಲು ! ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನವಿಲು ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮೋಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿದಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನವಿಲು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರೂ ಸತ್ಯ.
ನವಿಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳೇ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಬಹುದು. ನವಿಲಿನ ನೋಟ, ನಾಟ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ನವಿಲು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿರುವುದು. ನವಿಲು ಈ ರೀತಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತೆಲಂಗಾಣದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ ಮೊಂತಾ ಚಂಡಮಾರುತ: ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!!
ಇಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನವಿಲು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಹುಳು ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಬಂತೋ ಏನೋ
? ನೆಲದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಪುರ್ರನೆ ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ.
ಹಾರುವ ನವಿಲಿನ ವಿಡಿಯೋ :
Majestic Flight. 🌳🦚😍pic.twitter.com/7dAHcV19P1
— Cosmic Gaia (@CosmicGaiaX) September 22, 2022
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಲಾ ₹35 ಲಕ್ಷ: ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹888 ಕೋಟಿಯ ಮೆಗಾ ಹಗರಣ!!
ನವಿಲಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ @CosmicGaiaX ಎಂಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.