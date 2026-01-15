ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Visa free travel countries for Indian and Pakistan Passport holders: 2026ರಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ರಹಿತ, ವೀಸಾ-ಆನ್-ಅರೈವಲ್ (VOA), ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅಧಿಕಾರ (eTA)ದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿದ್ದು 80ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು 55 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾತಾಳಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ 98 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೇವಲ 31 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ.
ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಂಥ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು 2026ರಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ರಹಿತ, ವೀಸಾ-ಆನ್-ಅರೈವಲ್ (VOA), ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅಧಿಕಾರ (eTA)ದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
192 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯುಎಇ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಉಪಖಂಡದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ವಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.