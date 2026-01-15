English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Visa Free Travel Countries: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 15, 2026, 01:06 PM IST
  • ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಂಥ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
  • 2026ರಲ್ಲಿ 80ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ.
  • ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ.

Trending Photos

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ
camera icon8
PF Withdrawal Rules
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದವರೇ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ತಾರಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್‌ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಾ?
camera icon8
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದವರೇ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ತಾರಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್‌ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಾ?
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
camera icon6
Gilli Nata Nalli Moole meal
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Visa free travel countries for Indian and Pakistan Passport holders: 2026ರಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ರಹಿತ, ವೀಸಾ-ಆನ್-ಅರೈವಲ್ (VOA), ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅಧಿಕಾರ (eTA)ದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿದ್ದು 80ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು 55 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾತಾಳಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ 98 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೇವಲ 31 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?..ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಗೊತ್ತಾ?

ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಂಥ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು 2026ರಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ರಹಿತ, ವೀಸಾ-ಆನ್-ಅರೈವಲ್ (VOA), ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅಧಿಕಾರ (eTA)ದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜೌರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ!: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ...

192 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯುಎಇ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಉಪಖಂಡದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ವಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

visa free travelIndianPakistaniIndia PassportPakistan Passport

Trending News