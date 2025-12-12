English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಮಿನಿ ಗೋವಾದಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಈ ನಗರ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ

Vizag Bay City: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಿನಿ ಗೋವಾ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 12, 2025, 01:55 PM IST
  • ನಗರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ 40 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Vizag Bay City: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಿನಿ ಗೋವಾ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಗರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. VERDA ಮತ್ತು VMRDA ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು ‘ಬೇ ಸಿಟ್ಟು’ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಗರವು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಧಿಕೃತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮಿಯಾಮಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಐಟಿ–ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಆರೋಗ್ಯ–ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಜ್ಞಾನ–ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ–ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ನಗರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.

ನಗರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ 40 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಆರ್‌ಕೆ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ರುಷಿಕೊಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಹೊಸ ಕಡಲತೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಋಷಿಕೊಂಡವನ್ನು ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್, ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀದಿಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಸ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತರುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.

