ವೇಮುಲವಾಡ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರೇ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರೆಡ್ಡಿಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಚರ್ಲ ಬೊಪ್ಪಾಪುರದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ AI ಆ್ಯಪ್ 'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ'ಗೆ ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯು AI ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವೇಮುಲವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸೈಬರ್ ವಾರಿಯರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಈ ವಂಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಯುವಕ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು AI ಜೆಮಿನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ 3D ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ, ಆತಂಕಗೊಂಡ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು AI ಆಧಾರಿತ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 3D ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, UPI ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸೇರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. 'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ' ಆ್ಯಪ್ನಂತಹ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಥೆಫ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ APK ಫೈಲ್ಗಳು, WhatsApp ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. AI ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರೆ, 1930 ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಮಹೇಶ್ ಬಿ. ಗೀತಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ.