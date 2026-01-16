English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಗ್ರಾಮವಿದು! ದೇವತೆಗಳೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ?

Kadamakudy village: ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಳ್ಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಾಮ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:53 PM IST
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಮಕುಡಿಗೆ ತೆರಳಬಹುದು
  • ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ 14 ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಈ ಕಡಮಕುಡಿ ಗ್ರಾಮ

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಗ್ರಾಮವಿದು! ದೇವತೆಗಳೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ?

Kadamakudy village: ದೇವತೆಗಳ ನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಹಿನ್ನೀರು, ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಳ್ಳಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮವೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ದೋಣಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ 14 ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಈ ಕಡಮಕುಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಕಾಲುವೆಗಳು, ಹಿನ್ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಈ ದ್ವೀಪದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ. ಡ್ರೋನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು “ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಗ್ರಾಮ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ..!ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚದ ಮಾನವನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ವೈದ್ಯರು

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡಮಕುಡಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಎಡಪಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಪರವೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ವರಪೂಜ ಸೇತುವೆ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಕಡಮಕುಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೈನ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ತಲುಪುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಮಕುಡಿಗೆ ತೆರಳಬಹುದು. ವಿಟ್ಟಿಲ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹಬ್ ಅಥವಾ ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೋಣಿ ಮೂಲಕ ಪಿಜಲ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಡಮಕುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ಕಡಮಕುಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲಪ್ಪುಳ, ಕುಮಾರಕೋಮ್, ಕುಟ್ಟನಾಡ್, ಮನ್ರಾಯ್ ದ್ವೀಪ, ಕೊಲ್ಲಂ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಹಿನ್ನೀರು, ದೋಣಿ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಅಪರೂಪದ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಕಡಮಕುಡಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?..ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಗೊತ್ತಾ?
 

