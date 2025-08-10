'ನಾವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಸ್' ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ'

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾನುವಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಶೇ.25ರ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ.25ರ ದಂಡವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಯತ್ನ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಂಗ್, "ಕೆಲವು 'ಬಾಸ್'ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.'ನಾವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಏಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು "ಡೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ದಿವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
'ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ತಡೆಯಲಾರದು ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ತಡೆಯಲಾರದು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಿಂಗ್, "ನಾವು 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಫ್ತು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ," ಎಂದರು. ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.