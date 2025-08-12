ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ 10 ರೋಚಕ ಅಂಶ

Ranjitha R K
Aug 12,2025

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ರೋಚಕ ಅಂಶ

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ, ದೇಶದ ಗೌರವ, ಏಕತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ.

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೊದಲು ಜುಲೈ 22 , 1947 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಡುವೆ ನೀಲಿ ಚಕ್ರ ವಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ೨೪ ಕಡ್ಡಿಗಳಿವೆ.

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತ.

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ದತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇದು ನಿರಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 , 2002 ರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು ಇದನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪಿಂಗಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೊದ್ಯಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

