Sugar production in India 2025–26: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತೊಅದನೆ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2025–26ರ ಸಕ್ಕರೆ ಸೀಸನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (NFCSF) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 23.43ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 11.83 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 9.56 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಾಗಿತ್ತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 499 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು 134 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 3.56 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 63ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4.87 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ, ಋತುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2.21 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
2025–26ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 31.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.