ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಿತ ನೋಟುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಿನಿನ್ ನೂಲುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾಗದದ ಬದಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೋಟುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
