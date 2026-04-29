West Bengal Exit Polls Results 2026: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವಾದ ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.
West Bengal Opinion Polls Result 2026: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಝೀ ನ್ಯೂಸ್ನ AI ನಿರೂಪಕಿ ಜೀನಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 150 ರಿಂದ 160 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟಿಎಂಸಿ 130 ರಿಂದ 140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜೀನಿಯಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು 0 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಎಡರಂಗವು 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀನಿಯಾ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸುಮಾರು 300,000 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೀನಿಯಾ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇ 4 ರಂದು "ದೀದಿ" ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಜೀನಿಯಾ
ಜೀನಿಯಾ ಕೇವಲ 300,000 ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಿಲ್ಲ; ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮತದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತದಾರರ ಮತದಾನವು ಶೇಕಡಾ 91 ರಷ್ಟು ಮೀರಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯ 2 ನೇ ಹಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ಜೀನಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.