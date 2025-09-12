ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನೀಲಿ, ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಇ-ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ನೀಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ನೀಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ರಜಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಫೋಟೋ ಐಡಿ, ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಬಿಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ಐಡಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಅಧಿಕೃತ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ (ಪಿಎಂಒ) ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮರೂನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ವೇಗವಾಗಿ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು PMO ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಲಸೆ ಪರಿಶೀಲನೆ (ECR) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇ-ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ.