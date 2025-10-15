ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬರೀ ಕತ್ತಲಲ್ಲ, ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

Sun facts : ಸೂರ್ಯ ಕೇವಲ ನಕ್ಷತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ಕಳೆದ 4.6 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಿ ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೌದು.. ಅದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಬುಧದಿಂದ ದೈತ್ಯ ಗುರು ಗ್ರಹದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಗ್ಗತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ : ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರಿಹೋದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವು ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಹೇಗಾದರೂ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದರೂ ಸಹ, ಇನ್ನೂ ಹಿಮಾವೃತ ಪಾಳುಭೂಮಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ
ಹಿಮಭರಿತ ಸೌರ ಸ್ಮಶಾನ : ಸೂರ್ಯ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಬಿಳಿ, ಮಬ್ಬು ಅವಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿದ್ದ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ತಂಪಾದ, ಶಾಂತ ಸ್ಮಶಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜೀವವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಂತುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.