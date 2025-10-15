English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬರೀ ಕತ್ತಲಲ್ಲ, ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬರೀ ಕತ್ತಲಲ್ಲ, ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

Solar system : ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸೂರ್ಯ ಕೇವಲ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ನಾಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 15, 2025, 04:00 PM IST
ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬರೀ ಕತ್ತಲಲ್ಲ, ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

Sun facts : ಸೂರ್ಯ ಕೇವಲ ನಕ್ಷತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ಕಳೆದ 4.6 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಿ ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು.. ಅದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಬುಧದಿಂದ ದೈತ್ಯ ಗುರು ಗ್ರಹದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಗ್ಗತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ : ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರಿಹೋದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವು ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಹೇಗಾದರೂ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದರೂ ಸಹ, ಇನ್ನೂ ಹಿಮಾವೃತ ಪಾಳುಭೂಮಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ

ಹಿಮಭರಿತ ಸೌರ ಸ್ಮಶಾನ : ಸೂರ್ಯ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಬಿಳಿ, ಮಬ್ಬು ಅವಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿದ್ದ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ತಂಪಾದ, ಶಾಂತ ಸ್ಮಶಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜೀವವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಂತುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

