English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು.. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ..?

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು.. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ..?

Economic Survey : ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ, "ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2026" ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ವಿ. ಅನಂತ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2026 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 31, 2026, 03:56 PM IST
    • ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ, "ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2026" ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ವಿ. ಅನಂತ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2026 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
    • ಇದನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.

Trending Photos

Gold Price Today: ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 85 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕುಸಿತ..
camera icon9
Gold price today
Gold Price Today: ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 85 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕುಸಿತ..
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌
camera icon8
Mangal Dosha Remedies
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌
Gold Price: ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ ಈ ದಿನದಂದೇ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ! ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌
camera icon5
Gold price
Gold Price: ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ ಈ ದಿನದಂದೇ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ! ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌
ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!
camera icon7
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು.. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ..?

Budget 2026 : ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ದೇಶದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಸಮಗ್ರ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇದು ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಶಾಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌1 ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾ? ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ

ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿ : ಮೊದಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 1950 ರ ನಂತರ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, 1950-51 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, 1964 ರ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ indiabudget.gov.in ನಲ್ಲಿ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಸದ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಜೆಟ್‌ ಸೋರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ! ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ..  

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ : ಇಂದು ಮಂಡಿಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿರಲಿ, ರೈತರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದುಡಿಯುವ ಜನರಾಗಿರಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Economic SurveyBudget 2026Economic survey 2026Economic survey of India

Trending News