Budget 2026 : ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ದೇಶದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಸಮಗ್ರ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇದು ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಶಾಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿ : ಮೊದಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 1950 ರ ನಂತರ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, 1950-51 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, 1964 ರ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ indiabudget.gov.in ನಲ್ಲಿ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಸದ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ : ಇಂದು ಮಂಡಿಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿರಲಿ, ರೈತರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದುಡಿಯುವ ಜನರಾಗಿರಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.