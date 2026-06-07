What is Grey Marriage : ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 55 ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರವೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅಕ್ಕರೆ, ಒಬ್ಬರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕಾಡುವ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಕಡೆಗಣನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹಗಳು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೆರಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು : ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾನೂನು ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
'ಸಹಜೀವನ' (Live-in Relationship) : ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂಶಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ (ಪೆನ್ಷನ್), ವಿಮೆ (ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಮುಂಗಡ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಜಗಳಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಜೋಡಿಗಳು ಮದುವೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ 'ಸಹಜೀವನ' (Live-in Relationship) ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಾಜ, ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಆನಂದಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.