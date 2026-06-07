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ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ 'ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್': ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ!

Grey Marriage : ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಗಾತಿ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನ ಕೇವಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದಾಗ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಈಗ 'ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್' (Grey Marriage) ಅಥವಾ 'ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 07, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:51 PM IST
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ 'ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್': ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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