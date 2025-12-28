ಏನಿದು ಐಎನ್ಎಸ್ ವಾಗ್ಶೀರ್? ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೌಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕಲ್ವರಿ-ವರ್ಗದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಾಗ್ಶೀರ್ (ಎಸ್ 26) ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಈಗ ಯಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಕಲ್ವರಿ-ವರ್ಗದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2006 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (IAF) ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್ Su-30 MKI ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 106 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾರಿಸಿದರು.
President Droupadi Murmu embarked the Indian Navy's indigenous Kalvari class submarine INS Vaghsheer at Karwar Naval Base, Karnataka. The President is undertaking a sortie on the Western Seaboard. Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi is accompanying the Supreme… pic.twitter.com/8LWzOkc4Ut
— President of India (@rashtrapatibhvn) December 28, 2025
ಇದಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು, ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು 17 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮಿತ್ ಗೆಹಾನಿ ಹಾರಿಸಿದರು.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮುರ್ಮು ಎರಡು ಐಎಎಫ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.ರಫೇಲ್ ಹಾರಾಟ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ.ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಮುರ್ಮು ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು.
INS ವಾಘಶೀರ್?
ಐಎನ್ಎಸ್ ವಾಗ್ಶೀರ್ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಲ್ವಾರಿ-ವರ್ಗದ ಡೀಸೆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದಾಳಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೇವಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಮಜಗಾನ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಡಿಎಲ್) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣ (ಐಎಸ್ಆರ್) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಐಎನ್ಎಸ್ ವಾಗ್ಶೀರ್ ಆರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉಡಾವಣಾ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 75 ರ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.