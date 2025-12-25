English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಚಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ..! FSSAI ದಿಂದ ಹೊಸ ವಾಖ್ಯಾನ..!

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಆದೇಶದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:06 PM IST

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:06 PM IST
  • ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ
  • ಚಹಾ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಹಾವನ್ನು ಚಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು

ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಎಂದು FSSAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ, ರೂಯಿಬೋಸ್ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಚಹಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಚಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ತಪ್ಪು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಈಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು FSSAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ

FSSAI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಹಾವನ್ನು ಚಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ, ರೂಯಿಬೋಸ್ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಚಹಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಚಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ತಪ್ಪು.ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರಾ ಚಹಾ, ಹಸಿರು ಚಹಾ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚಹಾವನ್ನು ಸಹ ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು  FSSAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪಾನೀಯಗಳು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳು, 2017 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಚಹಾ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಕೂಡದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಆದೇಶದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

FSSAI ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗುವುದೇನು? 

FSSAI ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾನೀಯವು ನಿಜವಾದ ಚಹಾವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ದ್ರಾವಣವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

