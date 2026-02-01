ಏನಿದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ? ಮನರೇಗಾ- ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತುನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜವಳಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮರ್ಥ್ 2.0 ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಖಾದಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಲವಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗದ ನಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಆಧಾರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ:
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರಿರುವ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಖಾದಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗುರುತಿನಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸ, ವಿನ್ಯಾಸ ಬೆಂಬಲ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನವೀನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಡಗಿಗಳು, ಕೈಮಗ್ಗ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಷನ್ ಸಮರ್ಥ್ 2.0 ಜವಳಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.