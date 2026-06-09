Kottiyoor Temple history: ಕೇರಳಂನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೇರಳಂನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ. ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಯಜ್ಞ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸತಿದೇವಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ ಇದು, "ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ" ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾವಲಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲ ಕೇರಳಂನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಸಲುಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರಾದ ದರ್ಶನ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ದೇವಾಲಯವು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಕೇರಳಂನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಸಲುಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಭಾರೀ ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದೆ.
ಕೇರಳ ದೇವರುಗಳ ನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಿ,ಪುರಾತನ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊಟ್ಟುಯೂರು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲುವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾವಲಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಎಂಬ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಈ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇ ಯಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವಾದ ವೈಶಾಖ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಾಲಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಇನ್ನು ,ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸತಿ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.ಪತ್ನಿಯ ಆತ್ನಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಕೋಪ ಗೊಂಡ ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಶಿವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವನ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಓಡಪ್ಪು ಹೂ (ಇದನ್ನು 'ಓಡಪೂವು' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ Kottiyoor Shiva Templeದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೂವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ಓಡಪ್ಪು ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ದಕ್ಷಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಭೂತಗಳು ಭೃಗು ಮುನಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮುನಿಗಳ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಸೆದಾಗ, ಅದು ಈ ಓಡಪ್ಪು ಹೂವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುನಿಗಳ ಗಡ್ಡದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ: ಇದನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿದು, ನಾರಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ದ್ವಾರಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತುದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ.