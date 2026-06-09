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ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇಗುಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್‌ ಅಲ್ಲಿನ ಓಡಪ್ಪು ಹೂ ಮಹತ್ವವೇನು?.. ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಏಕೆ?

 Kottiyoor Temple history: ಕೇರಳನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇಗುವ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್‌ ಅಲ್ಲಿನ ಓಡಪ್ಪು ಹೂ ಮಹತ್ವವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 09, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:55 PM IST
ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇಗುಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್‌ ಅಲ್ಲಿನ ಓಡಪ್ಪು ಹೂ ಮಹತ್ವವೇನು?.. ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಏಕೆ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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