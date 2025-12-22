ಏನಿದು ಅರಾವಳಿ ವಿವಾದ? ದೆಹಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ..!

ನವದೆಹಲಿ:ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಹಸಿರು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರುವರ್ಗೀಕರಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ನಗರ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.ನವೆಂಬರ್ 20, 2025 ರಂದು, ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು
ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ, 'ಏಕರೂಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಭೂ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾವೇಶ (ಐಇಸಿ) 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅರವಳ್ಳಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅರವಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 39 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಅರವಳ್ಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ.ಇದು ಕೋಟೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ; ಅದು ಇನ್ನೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರಾವಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ:
ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹೊಸ ಎತ್ತರದ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶನಿವಾರ ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರವು ಅರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ರಾವ್ ನರಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು 'ಅರವಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ' ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.
'ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು, ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಾಶದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅದರ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅರವಳ್ಳಿಯ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಕೀಲರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅವರು ಉದಯಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅರವಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರದ ಭವಿಷ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು.