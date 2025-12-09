ಈ ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ.? ಇದು ಯಾರ ಕಾರ್‌ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ.. 

0001 Car number price : ನೋಯ್ಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ VIP ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ UP16FH 0001 ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. M/S AVIORION PRIVATE LIMITED ರೂ.27,50,000 ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹರಾಜು ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡ್ ರೂ.33,333 ಆಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಬಿಡ್ ರೂ.27.50 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿತು.
ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಔಷಧ ಕಂಪನಿ ಮೆಸರ್ಸ್ ಅವಿಯೋರಿಯನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಅದು ರೂ. 27,16,667 ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ UP16FH 0001 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹರಾಜು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜೇತ ಬಿಡ್ದಾರರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬಿಡ್ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ AVIORION ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ, 0001 ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ VIP ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 0001 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಇದು 27.50 ಲಕ್ಷ ಬಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಿಡ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.