ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು..! ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಕಲಿಯುಗ.. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ನಾಂದಿ

Mystery Jagannath Temple : ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು ಹಾರಾಡುವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೌತುಕದ ಘಟನೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಆತಂಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ದೈವಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಇದು ನೀಲ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕುನವಾಗಿದ್ದು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ಮಲೈಕಾ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರಿ ದೇಗುಲದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗರುಡನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಭವ್ಯ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.. ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..