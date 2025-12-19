English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು..! ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಕಲಿಯುಗ.. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ನಾಂದಿ

ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು..! ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಕಲಿಯುಗ.. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ನಾಂದಿ

Jagannath Temple facts : ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪವಾಡಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 19, 2025, 05:46 PM IST
    • ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
    • ಪುರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
    • ಈ ಕೌತುಕದ ಘಟನೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Trending Photos

ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
camera icon5
ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾ ಪವಾಡ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
mercury transit effect on zodiac signs
ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾ ಪವಾಡ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
celebrity divorce 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!
ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು..! ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಕಲಿಯುಗ.. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ನಾಂದಿ

Mystery Jagannath Temple : ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು ಹಾರಾಡುವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೌತುಕದ ಘಟನೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?   

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಆತಂಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ದೈವಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಇದು ನೀಲ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕುನವಾಗಿದ್ದು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ಬೇಸರ

ಭವಿಷ್ಯ ಮಲೈಕಾ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರಿ ದೇಗುಲದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗರುಡನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಭವ್ಯ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.. ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Jagannath Temple factsbirds on Jagannath Templemystery jagannath templecrows on jagannath temple

Trending News