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ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸ ಜಲಪ್ರಳಯ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಮುನಿಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ!

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಮಾಲಯ ಈಗ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿದೆ. ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ನೇಪಾಳದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಡೀ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನೂರಾರು ಜೀವಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪವಿತ್ರ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯರು ಈ ರಕ್ಕಸ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ನೇಪಾಳದ ಜಲಪ್ರಳಯದ ಭೀಕರ ಕಥೆ? ಇಂದಿನ ಡಿಎನ್‌ಎ ಎರಡನೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 28, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:46 PM IST
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸ ಜಲಪ್ರಳಯ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಮುನಿಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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