/ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸ ಜಲಪ್ರಳಯ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಮುನಿಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ!

Nepal floods reason : ನೇಪಾಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಎನ್ನಲಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಗರಗಳು, ಗ್ರಾಮಗಳು, ಬೃಹತ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳು ತರಗೆಲೆಗಳಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಮಾವಶೇಷಗೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೂರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರಂತದ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸೇರಿದ 77 ಸದಸ್ಯರು ಚೀನಾದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುಳಿವೇ ಸಿಗದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 28 ದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 500 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತುಪಡೆಗಳು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನೈಜ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದು, ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಹಿಮ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಕುಸಿತವೇ ಈ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 'ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಲೆಂಡೆ ಖೋಲಾ' ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನದಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಕೆಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ನೇಪಾಳದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು 'ಗ್ಲೇಸಿಯರ್-ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫ್ಲಡ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಹಿಮನದಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಶಂಕಿಸಿದೆ. ಈ ದುರಂತವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನೇಪಾಳ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭೀಕರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, ಆಪರೇಷನ್ ಮೈತ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿ ನೇಪಾಳದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಸಕಲ ನೆರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ 10 ಟನ್ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ನೇಪಾಳದ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಭಾರತದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ದುರಂತದ ನಡುವೆಯೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ʻದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆʼ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೋಖರಾ, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನತೆ ಈ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 14 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶವನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಕಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರವಾಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುನಿಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಕಾಲಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಸೇನೆಯ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.