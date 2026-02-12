English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಲೈಫ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದ ಸತ್ಯವಿದು

ಲೈಫ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದ ಸತ್ಯವಿದು

Life Insurance : ಜೀವ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಐಶ್ವರ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿವರಣೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 12, 2026, 07:02 PM IST
  • ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರು ವಿಮೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೈಫ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದ ಸತ್ಯವಿದು

Life Insurance : ಜೀವ ವಿಮೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವ ವಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರು ವಿಮೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾಲವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ 30 ವರ್ಷಗಳ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 500-600 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ 31ರಲ್ಲಿ ಅದು 1,000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ, 41ರಲ್ಲಿ 1,900 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಏರಬಹುದು.

30ರ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಸಾಲ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ.

ಇದಲ್ಲದೆ, 20ರಿಂದ 30ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
 

