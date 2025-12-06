English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಏನಿದು ‘ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಸೂದೆ -2025?..ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಸೂದೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು..!

ಏನಿದು ‘ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಸೂದೆ -2025?..ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಸೂದೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು..!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಮಾಯವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಲಭ್ಯತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಟೆಲಿಪ್ರೆಶರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಒತ್ತಡವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 6, 2025, 06:22 PM IST
  • ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಹೊರಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು
  • ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್’ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ
  • ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇತನದಷ್ಟೇ ಓವರ್‌ಟೈಮ್ ಪಾವತಿ ಕಡ್ಡಾಯ

Trending Photos

ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
Black tea and Shampoo
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ವಿಶಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದ ಬ್ಯೂಟಿ ಗರ್ಲ್‌, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರ ಹೊಸ ಲವ್!
camera icon5
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ವಿಶಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದ ಬ್ಯೂಟಿ ಗರ್ಲ್‌, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರ ಹೊಸ ಲವ್!
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
camera icon8
Gajkesari Yoga
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
camera icon5
Phone users
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
ಏನಿದು ‘ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಸೂದೆ -2025?..ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಸೂದೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು..!
file photo

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣ) ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಬಿಲ್‌ ಒಂದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧಿತ ಇ-ಮೇಲ್, ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ‘ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್, 2025’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಬಿಲ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಹೊರಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ, ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಟ್ಟು ವೇತನದ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆ ಇದೆ.

ಬಿಲ್‌ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರು, “ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಮಾಯವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಲಭ್ಯತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಟೆಲಿಪ್ರೆಶರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಒತ್ತಡವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಆತನ ಸಂಪತ್ತು..!

ಬಿಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:

ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಹೊರಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು

ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್’ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ

ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇತನದಷ್ಟೇ ಓವರ್‌ಟೈಮ್ ಪಾವತಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಸಮಂಜಸ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ – ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ

ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ “ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬರ್ನೌಟ್‌ನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಈ ಬಿಲ್‌ನ ಗುರಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್’ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರತವೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

About the Author
Right to Disconnect Bill 2025Supriya Sule BillNCP SP leader Billwork-life balance Indiaemployee digital detox

Trending News