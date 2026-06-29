/ SIR: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿರುವ SIRʼ ಎಂದರೇನು? ನಾಳೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆರಂಭ!

SIR Update: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ (SIR- Special Intensive Revision) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಜೂನ್ 30) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ ಎಂದರೇನು? ಏನಿದರ ಪ್ರಯೋಜನ?
2026 ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 16 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ -3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿ ಯೋಗ್ಯ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟವರ, ಮತದಾರರಲ್ಲದವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಾಗಿದೆ.
SIR ಎಂದರೇನು?
SIR ಎಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BLO) ಮೊದಲೇ ತುಂಬಿದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೃತರು, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದವರು, ವಿದೇಶಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾರಾದರೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಾಕಿಯಿದ್ದವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಿಂತ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿರಲಿದೆ.
SIR ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 97 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಗರೀಕರಣ, ವಲಸೆ, ಸಾವು, ಹೊಸ ಯುವ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು, ಮೃತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ SIRನ ಉದ್ದೇಶ.
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರು ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.