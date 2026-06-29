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SIR: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿರುವ 'SIRʼ ಎಂದರೇನು? ನಾಳೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆರಂಭ!

ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್‌ ರಿವಿಷನ್‌ (SIR- Special Intensive Revision) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಜೂನ್‌ 30) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಎಂದರೇನು?
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:39 PM IST
SIR: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿರುವ 'SIRʼ ಎಂದರೇನು? ನಾಳೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆರಂಭ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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