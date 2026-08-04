/ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೂರಾರು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಖಾತೆಗಳು 24 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾನ್; ಕಾರಣವೇನು? ಪರಿಹಾರ ಏನು?

ನವದೆಹಲಿ : ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರ WhatsApp ಖಾತೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ‘ಪರಿಶೀಲನೆ’ (Review) ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ “Your account is being reviewed. This usually takes around 24 hours” ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ಕಂಡ ನಂತರ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್), ರೆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಾವು ಅಧಿಕೃತ WhatsApp ಆಪ್ವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಖಾತೆ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು ಹಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೆಟಾ (Meta), ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು AI ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಖಾತೆಗಳೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು, Bulk Messaging ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು, ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ WhatsApp GB, FM WhatsApp ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಧಿಕೃತ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಖಾತೆ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ “Request a Review” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಾಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ Google Play Store ಅಥವಾ Apple App Store ಮೂಲಕವೇ WhatsApp ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಧಿಕೃತ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಹಕಾರಿ.
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