ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳು...!

ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ವಜ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು.ಆದರೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರದ ವೈರಕ್ಕರೂರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಅವು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ವರೆಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವೈರಕ್ಕೂರು, ಜೊನ್ನಗಿರಿ, ತುಗ್ಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಡ್ಡಿಕೇರಾಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.ಮೊದಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೆಲವು ರೈತರ ಹೊಲಗಳು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಫಲನೀಡುತ್ತವೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಕೆಲವರು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರರು ರಿಕ್ಷಾಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳು ಪತ್ತೆ..!
ನವಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿಕೇರಾ ಮತ್ತು ತುಗ್ಗಲಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಈ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇಡೀ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡೇರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ವಜ್ರ ಖರೀದಿದಾರರು ಸಹ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
ವಜ್ರ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮಡ್ಡಿಕೇರಾ ಮತ್ತು ತುಗ್ಗಲಿಯಲ್ಲಿ ₹7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಜ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಜ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ₹1 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ವಜ್ರದ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಣೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಜ್ರದ ತಾಣಗಳೆಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಘೋಷಿಸಿವೆ.ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ನಂತರ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೊದಲ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹಿಟ್ಟು ಜರಡಿ ಮತ್ತು ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ 45 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಪೈಪ್ಗಳು (ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಗ್ಗುಗಳು) ಇವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಪ್ಗಳು ಭೂಗತದಿಂದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನಂತರ ವಜ್ರಗಳ ಮೊದಲ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಜನರು ಗುಂಪುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ವಜ್ರ ಬೇಟೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂರು ಜನರಿಗೆ 2.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ
ನವಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಶೋಧನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅನೇಕ ಜನರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಜೊನ್ನಗಿರಿಯ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಪೆರ್ವಾಲಿಯ ರೈತನೊಬ್ಬ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ರೈತರು 50-70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 2.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮೂವರು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.