ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಡೋರ್‌ ಓಪನ್‌ ಯಾವಾಗ..ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌

kedarnath temple reopening: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉಖಿಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾವಲ್ ಕೇದಾರನಾಥದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 16, 2026, 02:28 PM IST
  • ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್‌ ತಯಾರಿ

    ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ

ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಡೋರ್‌ ಓಪನ್‌ ಯಾವಾಗ..ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌

kedarnath temple: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಛೋಟಾ ಚಾರ್‌ ಧಾಮ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ನಿಗದಿತ ಶುಭ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ವಾಸಿಸುವ ಕೇದಾರನಾಥದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉಖಿಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇದಾರನಾಥದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಶುಭ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ವಾಸಿಸುವ ಕೇದಾರನಾಥದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯಾತ್ರಿಕರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಳಿಗಾಲದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೆ, 34,140 ಯಾತ್ರಿಕರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳಂತಹ ಚಳಿಗಾಲದ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. 125 ಕಿ.ಮೀ. ಋಷಿಕೇಶ-ಕರ್ಣಪ್ರಯಾಗ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಯಮುನೋತ್ರಿ, ಕೇದಾರನಾಥ ಮತ್ತು ಬದರಿನಾಥಕ್ಕೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 216 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮೂರು ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದರ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 40,384 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ. 

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

 

