/ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಮಾಹಿತಿ!

Indian Railway Station Drinking Water: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಪ್, ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ನೀರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ RO ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನೇಕರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಳ, ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್, ಬಾವಿ, ನದಿ, ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಾಡಳಿತದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಟ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗರ್ಭ ಜಲವನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲವು ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ?
ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ನೀರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್, ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ RO ಇದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ RO ಘಟಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರೂ RO ಮೂಲಕವೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ರೈಲ್ವೆ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಮೌಲ್ಯ, ಟಿಡಿಎಸ್, ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ (Turbidity), ಗಡಸುತನ, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ?
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ. ಕೋಲಿ (Escherichia coli) ಮತ್ತು ಕೊಲಿಫಾರ್ಮ್ (Coliform) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ವರೆಗೆ’ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ‘ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ವರೆಗೆ’ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 20,000 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟ್ಯಾಪ್ವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಗಮನಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಟ್ಯಾಪ್ನ ನಾಜಲ್ ಅಥವಾ ನೀರು ಹೊರಬರುವ ಭಾಗವು ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವವರು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
ಬಾಟಲಿ ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ನೀರು ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬಾಟಲಿಯ ಸೀಲ್, ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಉಚಿತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್, ಬಾವಿ, ನದಿ, ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ನೀರನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ RO ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆತಂಕಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸುಮಾರು 20,000 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ವರೆಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.