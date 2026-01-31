Budget 2026 live updates : ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಾಳೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 1) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರವಾದರೂ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈಗ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1999 ರ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ ಟಿವಿ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ಪಿಐಬಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾದ indiabudget.gov.in ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಜೆಟ್ನ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಜೆಟ್ 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ನೀತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ? : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನಾಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.