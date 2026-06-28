Crime Cases: ಪುಣೆಯ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (Ketan Agarwal) ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಿರಂತರ ತನಿಖೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ (ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಸಿಡಿಆರ್, ಇಮೇಲ್, ವೈಫೈ ಲಾಗ್ಗಳು), ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಶೀನಾ ಬೋರಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ (2012-2015)
ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮೂಹವೊಂದರ ಮಾಲಕಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಈ ಕೇಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 24 ವರ್ಷದ ಶೀನಾ ಬೋರಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, 2012ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 2015ರಲ್ಲಿ. ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮಾಜಿ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಸತ್ಯಗಳು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಡ್ರೈವರ್ ಶ್ಯಾಮ್ವರ್ ರೈ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ರಾಯ್ಗಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ದಹನಗೊಂಡ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಿಂದ ತೆಗೆದ ಫೀಮರ್ ಬೋನ್ನ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗುಲೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆಯೆಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶೀನಾ ಅವರ ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಕಾಲ್ ಡೇಟಾ, ಮೆಸೇಜ್, ಸೆಲ್ ಟವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಂಪ್ಗಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಇಡೀ ಜಾಲವನ್ನೇ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಸಂಜೀವ್ ಮತ್ತು ರೈ ನಡುವಿನ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿರ್ಭಯಾ ಕೇಸ್ (2012):
2012ರಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಡೆದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಮೃತ ಯುವತಿಯ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಗಳು, ರಕ್ತ ತುಂಬಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಳಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. 2020ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಜಾರಿಯಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತನಿಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಆರುಷಿ ತಲ್ವಾರ್-ಹೇಮ್ರಾಜ್ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ (2008):
ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಆರುಷಿ ತಲ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮ್ರಾಜ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿ ಆರುಷಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಹೇಮ್ರಾಜ್ ಬಂಜಾಡೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರುಷಿ ಮೃತದೇಹ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೀಳಿದ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಹೇಮರಾಜ್ ಮೃತದೇಹ ಅದೇ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಇದು ಕೊಲೆಯೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೋಷಕರಾದ ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ನೂಪುರ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಂಪತಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಆದರೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನಿಖಾ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ತಲ್ವಾರ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು 2017ರನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.