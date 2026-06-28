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India Crime: ಭಾರತ ಕಂಡ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವು! ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ

ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್‌ (ಮೊಬೈಲ್‌ ಲೊಕೇಶನ್‌, ಸಿಡಿಆರ್‌, ಇಮೇಲ್‌, ವೈಫೈ ಲಾಗ್‌ಗಳು), ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:46 PM IST
India Crime: ಭಾರತ ಕಂಡ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವು! ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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