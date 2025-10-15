English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
worlds perfume capital: ಕನ್ನೌಜ್ ನಗರವನ್ನು “ಭಾರತದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅತ್ತರ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 15, 2025, 05:23 PM IST
  • ಗುಲಾಬಿ ಅತ್ತರ್: ರೋಸಾ ಡಮಾಸ್ಸೆನಾ ಹೂವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.

worlds perfume capital: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರವೂ ಅದರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ನೌಜ್ ನಗರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಲಾರರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ಭಾರತದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅತ್ತರ್ (ಇಟ್ಟರ್) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಇದರ ಸುಗಂಧಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬರೀ ಕತ್ತಲಲ್ಲ, ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ನಗರ
ಕನ್ನೌಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ಹರ್ಷನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ನಗರವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಘಲ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ತನ್ನ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಕಂಡಿತು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಅವರು ಕನ್ನೌಜ್‌ನ ಅತ್ತರ್‌ಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನೌಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಡೆಗ್-ಭಾಪ್ಕಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅತ್ತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲ — ಅದು ಶುದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜನಪ್ರಿಯ ಅತ್ತರ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು
ಗುಲಾಬಿ ಅತ್ತರ್: ರೋಸಾ ಡಮಾಸ್ಸೆನಾ ಹೂವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ (ಜಾಸ್ಮಿನ್) ಅತ್ತರ್: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆಟಿವರ್ (ಖುಸ್) ಅತ್ತರ್: ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಗಂಧ ಅತ್ತರ್: ಚಂದನದ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅತೀ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಗಂಧ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಕನ್ನೌಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೂಗಾರಿಕೆ, ತೈಲ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಅತ್ತರ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮವಲ್ಲ — ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕಲೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನೌಜ್‌ನ ಅತ್ತರ್‌ಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, 100% ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ದುಬೈ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನೌಜ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಗರವಲ್ಲ — ಅದು ಸುಗಂಧದ ಪರಂಪರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪರಿಮಳವು ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕೌಶಲ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅತ್ತರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಅಡಗಿದೆ.
 

