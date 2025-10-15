worlds perfume capital: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರವೂ ಅದರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ನೌಜ್ ನಗರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಲಾರರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ಭಾರತದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅತ್ತರ್ (ಇಟ್ಟರ್) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಇದರ ಸುಗಂಧಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ನಗರ
ಕನ್ನೌಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ಹರ್ಷನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ನಗರವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ತನ್ನ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಕಂಡಿತು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಅವರು ಕನ್ನೌಜ್ನ ಅತ್ತರ್ಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನೌಜ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಡೆಗ್-ಭಾಪ್ಕಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅತ್ತರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲ — ಅದು ಶುದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಅತ್ತರ್ಗಳ ವಿಧಗಳು
ಗುಲಾಬಿ ಅತ್ತರ್: ರೋಸಾ ಡಮಾಸ್ಸೆನಾ ಹೂವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ (ಜಾಸ್ಮಿನ್) ಅತ್ತರ್: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆಟಿವರ್ (ಖುಸ್) ಅತ್ತರ್: ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಗಂಧ ಅತ್ತರ್: ಚಂದನದ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅತೀ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಗಂಧ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನೌಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೂಗಾರಿಕೆ, ತೈಲ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಅತ್ತರ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮವಲ್ಲ — ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕಲೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನೌಜ್ನ ಅತ್ತರ್ಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, 100% ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ದುಬೈ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನೌಜ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಗರವಲ್ಲ — ಅದು ಸುಗಂಧದ ಪರಂಪರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪರಿಮಳವು ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕೌಶಲ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅತ್ತರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಅಡಗಿದೆ.