ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು

Longest Life state in India : ಭಾರತವು 1.4 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯಸೇವೆ—allವು ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ವರದಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕುರಿತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
RBI ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ. ಕೇರಳದ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ 75.1 ವರ್ಷಗಳು. ಇದು ದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ 79.9 ವರ್ಷಗಳು, ಆದರೆ ಪುರುಷರದು 72.2 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಸರಾಸರಿ 73.5 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿ 76.2 ವರ್ಷಗಳು, ಪುರುಷರದು 71.6 ವರ್ಷಗಳು. ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ವರದಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇರಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.