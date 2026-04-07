  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಣರಂತ

Intresting Facts : ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಬಾವುಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ... ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:47 PM IST
Indian vs Pakistan facts : ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಹೂವಿನಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಹೌದು.. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಲೇಡಿಫಿಂಗರ್ ಅನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಇದು ನಿಜವೇ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು? : ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು ಕಮಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು? : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆ ಅಲ್ವಾ..? ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಳಲಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತುರದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಇದು ಒಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

