  • ವಿಸ್ಕಿ, ಟಕಿಲಾ ಅಲ್ಲ.. ಇದೇ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್‌! ಒಂದು ಪೆಗ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳಲ್ಲ

Strongest alcohol in the world : ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಕಿಲಾ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪಾನೀಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸಿರು ಪಾನೀಯವಿದೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈ ಪಾನೀಯ ಯಾವುದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 14, 2025, 06:26 PM IST
    • ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯ
    • ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಕಿಲಾಗಿಂತಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌
    • ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 75 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದೆ

Absinthe alcohol : ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟಕಿಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈನ್ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾನೀಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪಾನೀಯವು ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 75 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಕ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..

ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೋರ್ರೆಲ್, ವರ್ಮ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಾನೀಯದ ರುಚಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳು ಕಂದು ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "ಲಾ ಫೆ ವರ್ಟ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ..?

ವೈನ್ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಪಾನೀಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಚಮಚದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಪಾನೀಯದ ಬಣ್ಣವು ಹಾಲಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ಲೌಚಿಂಗ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ, ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 

ಅಬ್ಸಿಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಈ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಗಂಟಲು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Strongest alcoholicalcoholicalcoholWhiskyAbsinthe

