India Evergreen City: ಕೇರಳದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಸಿರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು "ಭಾರತದ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ನಗರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಮರಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ. ನೀವು ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮರಗಳ ನೆರಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮರಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯು ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಈ ನಗರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ತೋಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಸಿರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೋವಲಂ ಮತ್ತು ಶಂಖುಮುಖಂ ಕಡಲತೀರಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೊನ್ಮುಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ, ಹತ್ತಿರದ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಗರವು ಹಸಿರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತಿವೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರವು ವಾಸಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ನಗರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
