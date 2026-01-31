English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India Evergreen City: ಭಾರತದ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂತು? ಈಗ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 31, 2026, 03:25 PM IST
India Evergreen City: ಕೇರಳದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಸಿರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು "ಭಾರತದ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ನಗರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಮರಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ. ನೀವು ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮರಗಳ ನೆರಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold:ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿ..2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ಯಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್?‌

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮರಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯು ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಈ ನಗರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ತೋಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಸಿರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೋವಲಂ ಮತ್ತು ಶಂಖುಮುಖಂ ಕಡಲತೀರಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೊನ್ಮುಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ, ಹತ್ತಿರದ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಗರವು ಹಸಿರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತಿವೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರವು ವಾಸಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ನಗರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

