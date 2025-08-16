English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜನರಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 15 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 16, 2025, 10:25 AM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜನರಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ

Non vegetarian population India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 15 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಇರುವ ಭಾರತದ ಆ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

10. ತೆಲಂಗಾಣ: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.7% ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಉಳಿದ 97.3% ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಕೋಳಿ, ಎಮ್ಮೆ ಮಾಂಸ, ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಗಳಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕರಿ ಮತ್ತು ತಂದೂರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಜನರ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ.

9. ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 97% ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿ, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ದೇಸಿ ರುಚಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

8. ಗೋವಾ: ಸುಂದರ ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶೇ.93.8ರಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಾ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ಮೀನು ಕರಿ, ಚಿಕನ್ ಕ್ಯಾಫ್ರಿಯಲ್, ಚಿಕನ್ ಶಕುಟಿ, ಹಂದಿ ಸೋರ್ಪೊಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಜೋವಾಡಾದಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ. ಗೋವಾ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

7. ತ್ರಿಪುರ: ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 95 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

6. ಒಡಿಶಾ: ಒಡಿಶಾ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಒಡಿಶಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿನ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕರಿಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್, 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ 

5. ತಮಿಳುನಾಡು: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.97.65ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಚಿಕನ್ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಇಷ್ಟದಿಂದ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಟನ್ ಕುಳುಂಬು ಜೊತೆಗೆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಅನೇಕ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 98.25% ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಿಯರು. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಖಾರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿಯ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಕರಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂಗುರ (ಹುಳಿ ಎಲೆಗಳು) ಅಥವಾ ಮುಂಗಕಾಯ (ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್) ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಪಾ ಪುಲುಸು (ಮೀನಿನ ಕರಿ) ಮತ್ತು ರೊಯ್ಯಾಳ ಇಗುರು (ಸೀಗಡಿ) ನಂತಹ ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

3. ಕೇರಳ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.99.1ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡನ್ ಕೋಝಿ ವರುಥತ್ತು (ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕೋಳಿ ಫ್ರೈ) ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸೀಗಡಿ ಕರಿ ಸೇರಿವೆ, ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 99.3% ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಾ ಮಾಂಗ್ಶೋ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮಟನ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಚೆರ್ ಜೋಲ್, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮೀನಿನ ಸ್ಟ್ಯೂ ಸೇರಿವೆ. ಬಂಗಾಳಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂಗ್ರಿ ಮಲೈ ಕರಿ (ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀಗಡಿ) ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

1. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್: ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 99.8% ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಗಾ ಥಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಮಾಂಸಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹಂದಿಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡುಹಂದಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮದ್ಯ..! ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌.. ಆಹಾ ಇದರ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಭಾರತದ ಈ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕರಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಾಹಾರವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿಶೇಷ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.  

