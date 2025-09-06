ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇರಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ!!

India guava production data
: ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಅಥವಾ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ತನ್ನ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಬಿನ ನಂತರ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣು. ಪೇರಳೆಯು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಡಯೆಟರಿ ಫೈಬರ್, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 2023-24ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇರಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಲವನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯವು 2023-24ರಲ್ಲಿ 183.92 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೇರಲವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ.3.43ರಷ್ಟಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 196.31 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೇರಲವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ.3.66ರಷ್ಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಹವಾಮಾನವು ಪೇರಲ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ರಸಭರಿತವಾದ ಪೇರಲಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 223.76 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಶೇ.4.17ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈ ಮೇಲೆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದರೆ.. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಈ 11 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇರಲವನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು 257.67 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೇರಲವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಕೃಷಿಯು ರೈತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರುಚಿಕರವಾದ ಪೇರಲಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. 260.02 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಶೇ.4.84ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಹಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 2023-24ರಲ್ಲಿ 311.33 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೇರಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಲು ಶೇ.5.80ರಷ್ಟಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪೇರಲದಿಂದ ಅನೇಕ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೇರಲವನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ರಸಭರಿತವಾದ ಪೇರಲಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 386.18 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಶೇ.7.19ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪೇರಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2023-24ರಲ್ಲಿ 499.42 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೇರಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಲು ಶೇ.9.30ರಷ್ಟಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಹುಷಾರ್..! ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗ ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ..
1032.65 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಶೇ.19.24ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪೇರಲವು ಅದರ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1052.30 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೇರಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ.9.60ರಷ್ಟಿದೆ.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಅಗ್ರಿಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧಿರಿಸಿದೆ.)