ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ LPG ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2021 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28.90 ಕೋಟಿ ದೇಶೀಯ LPG ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸುಮಾರು 70.75 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (PNG) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ LPG ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಮಾರು 99.5 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಳಕೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು LPG ಬಳಸುವ ಟಾಪ್ 5 ರಾಜ್ಯಗಳು
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಳಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು:
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ನಗರಗಳು
ದೆಹಲಿ (ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶ)
ತಮಿಳುನಾಡು - ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು
ಕೇರಳ - ಕೊಚ್ಚಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಿಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ, ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.