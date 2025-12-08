ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ CEO! ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

IndiGo Crisis: ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೋಷವೇ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ನ ಪತ್ರ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಕಂಪನಿಯ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊರೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಅವರು ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬ ಸಾಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
An open letter from @IndiGo6E pilots to people of India. https://t.co/yBr64JXXS7 pic.twitter.com/AXtvkHu6D3
— AWCS (@AeroAwcs) December 6, 2025
ಈ ಆರೋಪಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ದೋಷಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿವೆ.
