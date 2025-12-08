English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ CEO! ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ CEO! ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

IndiGo Crisis: ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಕಂಪನಿಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಬಂದ ಪತ್ರ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 8, 2025, 03:10 PM IST
  • ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
  • ಈ ದೂರುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

Trending Photos

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್
camera icon7
Alia Bhatt ̧ Ranbir Kapoor
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
camera icon6
mango leaf tea
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ
camera icon6
ASTROLOGY
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
camera icon6
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ CEO! ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

Add Zee News as a Preferred Source

IndiGo Crisis: ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೋಷವೇ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಸ್ಲ್‌ಬ್ಲೋವರ್‌ನ ಪತ್ರ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ವಿಸ್ಲ್‌ಬ್ಲೋವರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಕಂಪನಿಯ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊರೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಅವರು ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬ ಸಾಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

 

ಈ ಆರೋಪಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ದೋಷಗಳು, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಕಲಿ ಲವಂಗ ಬಳಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

 

IndiGo CrisisIndigo airlinesCEO Peter Elbersindigo flight cancellationsWhistleblower Letter

Trending News