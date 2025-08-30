ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಭೂಮಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, 32,87,590 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲಿಕರು:
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ: ಪ್ರಮುಖ ಭೂಮಾಲೀಕ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (GLIS) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15,531 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು 116 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 51 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕತಾರ್ (11,586 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.), ಜಮೈಕಾ (10,991 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.), ಲೆಬನಾನ್ (10,452 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.) ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ (726 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.) ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು 2,926.6 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಿಡುವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ತಲಾ 2,580.92 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯ (1,806.69 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.), ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ (1,209.49 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.) ಮತ್ತು ಹಡಗು ಸಚಿವಾಲಯ (1,146 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.) ಇವುಗಳು ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್: ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲೀಕ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲೀಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ (17.29 ಕೋಟಿ ಎಕರೆ) ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚ್ನ ಈ ವಿಶಾಲ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. 1947ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಚರ್ಚ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿತು. 1927 ರ ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಚ್ ಕಾಯ್ದೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಗೋವಾದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳವರೆಗೆ, ಚರ್ಚ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಭೂಮಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಆಗಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. 1965 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ, ಈ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇವಲ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಬಿಷಪ್ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ (CBCI) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್, 2012 ರ ವೇಳೆಗೆ 2,457 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಾಲಯಗಳು, 240 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 28 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 5 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 3,765 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು, 7,319 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 3,187 ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ: ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲೀಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 1954 ರ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮಸೀದಿಗಳು, ಮದರಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಗೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಭೂಮಿಗಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಈ ವಿಷಯದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವವು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಭೂಮಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಭೂಮಿಯು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.