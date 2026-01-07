English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PM Awas Yojana:ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!

PM Awas Yojana:ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು (EWS), ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳು (LIG) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು (MIG) ಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 7, 2026, 03:53 PM IST
  • ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
  • ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳವರಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ.
  • ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

PM Awas Yojana:ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯೂ ಒಂದು.ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಬನ್ 2.0 (PMAY-U 2.0) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2024 ರಿಂದ 2029 ರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.

PMAY-U 2.0 ಯಾರಿಗಾಗಿ?

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು (EWS), ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳು (LIG) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು (MIG) ಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ, ದಂಪತಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ.. ಸಂತಸದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದ ತಂದೆ!

ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳವರಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದವರು PMAY-U 2.0 ಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

PMAY-U 2.0 ಅನ್ನು ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. PMAY-U 2.0 ನಗರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

