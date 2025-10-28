English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
who can travel free in first AC: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 28, 2025, 05:27 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ
  • ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ AC ಬೋಗಿಯಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾವೆಲ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು

who can travel free in first AC: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮೊದಲ AC ದರ್ಜೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಬೋಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ TT (ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಕ) ಕೂಡ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೊದಲ AC ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮಗು ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಅದೇ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಆಂಧ್ರ ಬಸ್‌ ದುರಂತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್‌ ಬ್ಯಾನ್!?‌ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ AC ಬೋಗಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಟಿ ಕೂಡ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IGIA ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಸ್ ಭಸ್ಮ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ — ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ!
 

