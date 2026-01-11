ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Amit Shah security: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಎಸ್ಪಿಜಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಎಸ್ಪಿಜಿ ಕೂಡ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪಿಜಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪಿಜಿ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಂದರು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎಸ್ಪಿಜಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ, ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಅವರು ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ನೂರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಅವರಿಗೆ Z+ ವರ್ಗದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, NSG ಕಮಾಂಡೋಗಳು, ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 24/7 ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿವೆ.
