/ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಬೇಡ, ವಿಐಪಿ ಕಾರೂ ಬೇಡ! ಸಂಬಳವನ್ನೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ!

Akshay Kumar Dwivedi: ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆ, ವಿಐಪಿ ಕಾರು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಬಯಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖಾಂಡ್ವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ತಮ್ಮ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಜನಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಬಂಗಲೆ, ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನ, ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸರಳತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಪರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಅನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗುವ ಅವರ ಕನಸಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಅಲೆದಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅನುಭವ ಅವರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಲೆದಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು" ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಡೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ನಡೆಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅವರನ್ನ "ಜನಸ್ನೇಹಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ" ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಿನಯ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.