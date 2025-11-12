English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ದೆಹಲಿ ದುರಂತ.. ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ.?

ದೆಹಲಿ ದುರಂತ.. ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ.?

Who is Dr. Shaheen : ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಸಯೀದ್ ಅವರನ್ನು ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಿಎಸ್‌ವಿಎಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 12, 2025, 02:13 PM IST
    • ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್
    • ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಸಯೀದ್ ಅವರನ್ನು ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಹೀನ್‌, ಈಗ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿ ಮೇಲೆ ಲವ್! ಸಮಾಜವೇ ದೂಷಿಸಿದ್ರೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ..
camera icon8
Hema Malini net worth
4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿ ಮೇಲೆ ಲವ್! ಸಮಾಜವೇ ದೂಷಿಸಿದ್ರೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Bollywood hair transplant
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 7 ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
camera icon8
EPFO Rules Change
EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 7 ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ &#039;ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್&#039; ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್..‌
camera icon5
salman khan katrina kaif
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 'ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್' ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್..‌
ದೆಹಲಿ ದುರಂತ.. ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ.?

Delhi blast latest updates : ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಸಯೀದ್ ಒಬ್ಬರು. ಈಕೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಾಹೀನ್‌ನನ್ನು ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಿಎಸ್‌ವಿಎಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

GSVM ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಅವರು ಜನವರಿ 2003 ರಲ್ಲಿ MBBS ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ MD ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 2006 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು GSVM ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ 2009-10 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕನ್ನೌಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅವರು GSVM ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಿಳಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ..! "ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್" ತಯಾರಿಕೆ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ..?

ನಂತರ 2013 ರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ತೊರೆದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರವು 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಶಾಹೀನ್ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರು ಡಾ. ಪರ್ವೇಜ್ ಸಯೀದ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ, ಒಪಿಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾಸೋಲಿ, ಕುರ್ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ನೋ. ಶಾಹೀನ್ ಲಕ್ನೋದ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಡಾ. ಹಯಾತ್ ಜಾಫರ್. ಇಬ್ಬರೂ 2015 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಹೀನ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅವಳನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಹೀನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಳಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌: ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ

ಪರ್ವೇಜ್‌ಗೆ ಸಹರಾನ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇತ್ತು. ಶಾಹೀನ್ ಅವನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪರ್ವೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಸಹರಾನ್‌ಪುರದಿಂದ ಡಾ. ಆದಿಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಸಹರಾನ್‌ಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಡಾ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Delhi blastRed Fort blastShaheen SaeedJaish-e-Mohammedwho is Shaheen Saeed

Trending News