  • T20 World Cup; ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದವ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!‌

T20 World Cup; ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದವ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!‌

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 9, 2026, 04:45 PM IST
  • ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾರದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಂಗ್‌
  • ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ರನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು

T20 World Cup; ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದವ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!‌

ಸಮಯ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಲಿದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ತೋರಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್‌ಎ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ‌ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ರನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ಹಾಫ್‌ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್? 

ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೂಲತಹ ಮುಂಬೈ ನಗರದವರು. ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಷನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ 2012ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ತಪ್ಪು ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹಿಸಲಾರದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಆ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ?. 

2017ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮುಂಬೈಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳವಾದ ಅಂಧೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆತಂಕದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದರು.  

ಬಳಿಕ ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವು ನಂತರ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್‌ ಹೊರ ಬಂದರು. ಇದೊಂದೆ ಅಲ್ಲ, 2013ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್‌.. 14 ಬೌಂಡ್ರಿ, ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ KL ರಾಹುಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯಭೇರಿ!

ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್‌, ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಪರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ 22 ODI ಹಾಗೂ 25 T20I ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಿಂದಲೇ ಬಂತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್!
 

