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ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ನಾಯಕನೇ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಯ ಫೇವರೆಟ್!.. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ

Rahul Gandhi's favorite polition: ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ನಾಯಕನೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಯ ಅಚ್ಚುಮಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ನೀವು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ. ಆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 07, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:48 PM IST
ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ನಾಯಕನೇ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಯ ಫೇವರೆಟ್!.. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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