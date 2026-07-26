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Rahul Gandhi: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಅಮಿತ್‌ ಶಾಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪತ್ರ ಬರೆದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ!

Amit Shah-Rahul Gandhi: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (Rahul Gandhi), ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 26, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:18 PM IST
Rahul Gandhi: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಅಮಿತ್‌ ಶಾಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪತ್ರ ಬರೆದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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