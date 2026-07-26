/Rahul Gandhi: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಅಮಿತ್‌ ಶಾಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪತ್ರ ಬರೆದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ!

Delhi Protest: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ (NEET Exam Paper Leak), ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಘರ್ಷಣೆ ಇದೀಗ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (Rahul Gandhi), ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ (Amit Shah) ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 20ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಚಲೋ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅಮಾನವೀಯ ದಾಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಬದಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಅಶ್ರುವಾಯು ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಕೆಂಡ
ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಕ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗತ್ತಿದೆ. ನಾನು 19 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಹಿಲ್ ಲೋಛಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಭ್ರದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಸೇರಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ..? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು..? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಜಿರಳೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್..
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ CJP ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ NDMC ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆಸಿತು.
ಇದು ಆರಂಭವಷ್ಟೇ.. ಪಿಚ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಹೈ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಿರಳೆ ಲೀಡರ್ ವಾರ್ನ್
ಕಳೆದ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದಾರಿಯಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಹುದು, ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೀಪ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖವಾಡ ತೊಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ.. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ..