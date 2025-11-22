ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಶಾಸಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Highest paid MLA: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಶಾಸಕನ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಳ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಸಹ ನಡೆದವು. ಆ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 2,50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ 70,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಶಾಸಕರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಸದನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಚಿತ ಕೂಪನ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಾಸಕರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಶಾಸಕರು ಸಹ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 45000 ರೂ.ಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 243 ಶಾಸಕರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಮರಣದ ನಂತರವೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.